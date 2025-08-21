Lagermedarbetare
2025-08-21
På HYGAPGRUPPEN utvecklar vi ständigt nya sätt att effektivisera produktionen för verkstadsindustrin genom att bearbeta och förädla komponenterna i förväg.
Vi är ett engagerat familjeföretag med korta beslutsvägar som snabbt och enkelt kan ta hand om specifika önskemål. Från idé till färdig produkt!
Under de senaste fem åren har Hygapgruppen växt kraftigt och fortsätter i en väldigt expansiv fas.
Vi på Hygapgruppen behöver förstärkning! Är du på jakt efter nya utmaningar och har erfarenhet inom lager och produktionsservice? Då är du den vi söker!
Vad vi söker:
Dig som har god samarbetsförmåga och viljan att bidra till teamets framgång. Du har ansvarskänsla är noggrann och har en förmåga att kunna arbeta självständigt. Du har tidigare arbetslivs erfarenheter från lager gärna inom tillverkande industri och är en van truckförare. Har du dessutom arbetat i Monitor blir vi glada.
Vad du kommer att göra:
Arbetsuppgifter är truck/travers/montering/packning.
Produktions-service, tömma containers, förflytta gods till färdigvarulager.
Lastning av fordon
Materialflytt med travers i lager/produktionshallar
Packning
Montering och packning
Arbetstid förlagd på dagtid 7-16
Varför HYGAPGRUPPEN?
Hos HYGAPGRUPPEN får du möjlighet att arbeta i ett företag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder kontinuerlig utveckling. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och inspirerad att nå din fulla potential. Vi befinner oss på en spännande resa där vi just nu rustar laget för att kunna ta nya höjder!
Vad vi erbjuder:
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
En trygg och positiv arbetsmiljö med ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet.
Chansen att vara med på en resa fylld av tillväxt och utveckling.
Möjligheten att vara en del av en framåtriktad organisation.
START: Efter överenskommelse
PLATS: Knäred
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
ANSÖK HÄR: https://www.hygap.se/jobba-hos-oss/
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Sök idag och bli en del av HYGAPGRUPPENS härliga gäng!
I denna rekrytering samarbetar HYGAPGRUPPEN med FSK. Ansvarig rekryterare är Theresia.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan annonsen löpt ut så tveka inte - sök tjänsten redan idag!
Så ansöker du
