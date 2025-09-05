Lagermedarbetare - Tillsvidareanställning
Lyko Group AB (publ) / Lagerjobb / Vansbro Visa alla lagerjobb i Vansbro
2025-09-05
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lyko Group AB (publ) i Vansbro
, Borlänge
, Karlstad
, Örebro
, Gävle
eller i hela Sverige
Tillsvidare på heltid - Extra på deltid - Extra vid behov - Vi söker dig! Om du passerat Lyko rätt nyligen kanske har du sett att vi har byggt ut vårt lager och kontor där vi tripplat vår yta till 30.000 kvm? Vi har även fått den nya automationen på plats, vilket ökar vår kapacitet från att hantera 40.000 till hela 100.000 orders per dag. Coolt va?! Med nya lagret kommer också nya möjligheter och vi behöver nu stärka upp rejält med utökad grundbemanning och många nya lagermedarbetare på tillsvidareanställning.
Dessutom börjar vår mest intensiva (och absolut roligaste!) period på året närma sig med stormsteg - Black Friday och julhandeln! Vi söker därför också dig som vill arbeta extra! Antingen på fast schema fram till jul, eller som extraarbetare där du plockar pass efter behov och möjlighet.
Vi söker alltså ETT HELT GÄNG nya lagermedarbetare BÅDE på heltid och extra, som vill vara med på vår resa och säkerställa att varje paket når våra kunder snabbt och smidigt. I din ansökan anger du vilken eller vilka tjänster just du är intresserad av och hur du kan jobba! Gillar du högt tempo, teamwork och att göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen: Lagret är hjärtat i vår framgångsrika e-handel. Det är vårt uppdrag att se till att den där kunden får sin favoritparfym i tid och att ögonskuggan är hel när den packas upp. Hos oss ska man kunna vända sig "i sista minuten" och ändå tryggt få sina produkter i tid. Det betyder ALLT för upplevelsen av oss som bolag
Här arbetar vi tillsammans för att ge våra kunder oslagbar service och vi har grymt kul tillsammans medan vi gör det! Oavsett vilken uppgift du har krävs det att du är noggrann och samtidigt effektiv. Här kommer du få möjlighet att ha ett varierat, roligt arbete som kräver god fysik och förmåga att jobba i ett högt tempo.
De olika positionerna som vi nu önskar att fylla är följande:
- Tillsvidare på heltid (De flesta tillsvidaretjänsterna är tvåskift -> varannan vecka dag, varannan vecka kväll och var fjärde helg, men det kan även finnas öppningar på bara vardagar - dagtid, eller dag och kväll)
- Extra på fast schema fram till jul (Heltid fram till jul. Störst behov måndag till fredag, kvällspass)
- Extra vid behov (Du ingår i vår extragrupp och plockar de pass som passar dig - blandade dagar och tider)
- Extra natt (Det kan eventuellt finnas behov av nattarbete under en period)
Störst behov av extraarbetare har vi på kvällspass, framför allt under vardagar och extra mycket på torsdagar och fredagar. I ansökan kommer du få ange hur du kan jobba och vi kommer prioritera de kandidater som matchar våra behov bäst.
Vem är du? Vi tror att du trivs som allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydliga mål. Du gillar när arbetstempot är högt och när du får ha ett aktivt jobb. Som person är du en engagerad glädjespridare med god arbetsmoral. Har du arbetat i en liknande verksamhet är det självklart en merit, men vi tror inte att nyckeln till framgång ligger i vad du har gjort i ditt CV eller hur du har fått dina kunskaper. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i dina personliga egenskaper, drivkrafter och förmågan att lösa nya problem som du ställs inför. Du behöver både kunna förstå och göra dig förstådd på god svenska eftersom både våra skriftliga instruktioner och våra system är på svenska idag.
Krav:
- Du är minst 18 år vid anställningens (introduktionens) början.
- Du har en hållbar plan för hur du ska kunna ta dig till och från lagret, alla dagar och i alla väder - vi prioriterar dig som har egen bil och körkort (intyg efterfrågas). Samåkning och alternativa lösningar kan vara okej beroende på hur du specificerar din plan i ansökan!
- God svenska i tal och skrift (förstå instruktioner och kunna göra dig förstådd)
- Arbetstillstånd. Giltigt arbetstillstånd krävs och kommer att kontrolleras i processen.
- Förmåga att följa instruktioner och vara noggrann
- En schysst lagspelare som bidrar med energi till dina kollegor
Arbetstider:Tiderna är ungefärliga och kan komma att justeras. I dagsläget är det uppdelat enligt följande:
- Dagspass: vardagar kl. 06:00-14:50
- Kvällspass: vardagar kl. 14:40-23:30
- Helgpass: lördag & söndag kl. 06:00-14:50 eller 14:40-23:30
- Nattpass: kl. 00-06
Viktig information om anställningen:
- Arbetsplats: Vårt högautomatiserade lager på Äppelbovägen utanför Vansbro.
- Lön: Enligt kollektivavtal, vilket innebär en lön på strax över 160 kr/timmen + OB ersättning.
- Anställningsform: Heltid, deltid eller extra. Du anger vad du önskar i din ansökan.
- Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
- Onboarding: Innan start får du två dagars introduktion där du lär dig allt du behöver. Datum TBD
- Bakgrundskontroll: Observera att bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet. Därför har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss istället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Lättare för dig som kandidat att visa vad du går för inom områden som är viktiga för oss och mer träffsäkert! Nästa steg i processen kommer att vara gruppintervjuer som hålls vid vårt lager.
Så vad väntar du på?! Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök idag eller allra senast 21 september 2025. Urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan! Har du frågor om tjänsterna maila Selma Gummesson, TA Administrator, selma.gummesson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka dig vidare nedan. Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lyko Group AB (publ)
(org.nr 556975-8229), https://lyko.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lyko Jobbnummer
9495780