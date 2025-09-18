Lagermedarbetare - orderplock & packning
2025-09-18
Uppdraget
Nu söker vi lagerarbetare till vår kund för arbete under höst och vinter (med chans till förlängning).
Arbetet innebär främst plock och pack med hjälp av handdator. På vissa avdelningar används truck, medan andra avdelningar arbetar med plockvagnar. Därför söker vi både dig med truckkort och dig utan.
Upplärning sker löpande fram till mitten av oktober.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Orderplock med handdator
Packning och märkning
Truckkörning (på vissa avdelningar) eller plock med vagn Kvalifikationer
Noggrann, ansvarsfull och med god arbetsmoral
Klarar att arbeta i högt tempo
Truckkort A1-4 och B1-4 krävs på avdelningar med truck
Truckkort ej nödvändigt på avdelningar med plockvagn
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete/logistik
Vana av handdator
Arbetstider:
Måndag-fredag kl. 07-16
Vissa scheman kan vara söndag-torsdag
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Ersättning
