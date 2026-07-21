Lagermedarbetare - Kungsängen
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2026-07-21
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en Lagermedarbetare till Kitron Eltech AB i Kungsängen!
Om företaget:Kitron Eltech är en innovativ och ledande leverantör av elektriska och elektroniska lösningar för krävande industrimiljöer. Företaget utvecklar, tillverkar och levererar kundanpassade lösningar med hög teknisk kvalitet och pålitlighet. Med sin starka position på marknaden, långsiktiga kundrelationer och fokus på hållbara lösningar är Delta Nordic ett företag i tillväxt. I Kungsängen finns moderna och ändamålsenliga lokaler som skapar goda förutsättningar för både produktion och lagerverksamhet. De värdesätter sina medarbetare och erbjuder en trygg arbetsmiljö med möjlighet till utveckling.
Om tjänsten:Som lagermedarbetare hos Kitron Eltech kommer du att ha en viktig roll i företagets logistikkedja. Du ansvarar för att hantera inkommande och utgående gods, plock och pack av komponenter, samt bidra till ett effektivt och välorganiserat lager. Du arbetar nära både inköp och produktion för att säkerställa att materialflödet fungerar smidigt och med hög kvalitet. Tjänsten passar dig som trivs i ett strukturerat och praktiskt arbete där noggrannhet och ansvarstagande är i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete.
Har truckkort A och B.
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har grundläggande datorkunskaper och har arbetat med lagerhanteringssystem.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Övrigt:I denna rekrytering samarbetar Kitron Eltech med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på peter.latowski@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Energivägen 7 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Kitron Eltech AB Kontakt
Rekryterare
Peter Letowski peter.letowski@kraftsam.se Jobbnummer
10008064