Lagermedarbetare - Helsingborg
Om jobbet Vill du vara en viktig del av ett företag där din insats verkligen räknas? Expario Consulting söker nu flera engagerade och drivna lagermedarbetare med start omgående, till ett uppdrag hos en av våra kunder. Du får arbeta i en stabil verksamhet med tydliga rutiner och trevliga kollegor.
Arbetsuppgifter I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med olika moment, ofta relaterat till Plock och Pack. Arbetet kräver att du är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Kravprofil * Tidigare erfarenhet av arbete inom lager/produktion, gärna Plock och Pack.
• Talar svenska.
• God fysik och förmåga att arbeta i ett högt tempo med hög nivå av kvalitet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med livsmedel eller växter.
• Truckkort A+B
• Vana att följa instruktion och dokumentation kring processer och säkerhet.
Ansökan Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7478463-1919030". Arbetsgivare Expario Consulting AB
(org.nr 559460-9116), https://careers.expario.se
HELSINGBORG
Expario Consulting Jobbnummer
9825516