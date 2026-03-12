Lagermedarbetare - Hedin Parts Nyköping
Thread AB / Lagerjobb / Nyköping
Välkommen till Hedin Mobility Group - Tillsammans möjliggör vi mobilitet!
Hedin Parts är en central del av Hedin Parts Group och koncernen Hedin Mobility Group - en ledande aktör inom fordonsindustrin. Tillsammans strävar vi efter att skapa innovativa och hållbara lösningar för mobilitet. Hedin Parts spelar en nyckelroll i distributionen av reservdelar och logistiktjänster, och som en viktig del av Hedin Mobility Groups eftermarknadsverksamhet erbjuder vi högkvalitativa produkter och tjänster som stödjer både effektiv och hållbar mobilitet.
Hedin Mobility Groups ledord; Passion, Impact och Courage, är centrala för vår framgång och vårt arbetssätt. Passion - Vi brinner för det vi gör och visar det genom engagemang och entusiasm. Impact - Vi strävar efter att göra en verklig skillnad. Courage - Vi vågar tänka stort och ta modiga beslut. Ledorden speglar våra kärnvärden och vägleder oss i alla situationer mot att uppnå vår vision - att bli den främsta europeiska distributören av reservdelar!
Nu söker vi nya medarbetare till vår lagerhantering.
Lagerarbetare
Vill du arbeta i en viktig roll där du bidrar till ett välfungerande lager och smidiga leveranser? Vi söker nu en noggrann och strukturerad lagerarbetare som vill bli en del av vårt team.
Som lagerarbetare arbetar du med att ta emot, hantera och organisera varor i lagret samt säkerställa att våra leveranser hanteras korrekt och effektivt.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods, samt placera produkter korrekt i lagret enligt företagets rutiner. Du arbetar även med att plocka, packa och förbereda gods för utleverans.
Arbetet innebär även hantering av gods med hjälp av truck och andra hjälpmedel samt samarbete med flera funktioner inom organisationen för att säkerställa effektiva lager- och logistikprocesser.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ta emot och lossa inkommande leveranser
Kontrollera, packa upp, sortera och registrera lagerartiklar
Placera varor på rätt plats i lagret enligt rutiner
Rapportera skadat eller saknat gods
Inspektera produkter vid inleverans och utleverans
Säkerställa korrekt märkning av kolli, inklusive farligt gods (ADR)
Plocka, packa och sortera varor inför leverans
Hantera truck och annan lagerutrustning
Bidra till god ordning och struktur i lagret
Bidra med förbättringsförslag kring rutiner och processerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har truckkort A+B
Har god dator- och systemvana
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är strukturerad och noggrann
ADR-kunskap samt tidigare erfarenhet från lagerarbete är inte ett krav, men ses som meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande
Samarbetsinriktad
Lösningsorienterad
Van att arbeta praktiskt och i ett högt tempo
Tjänsten är ett semestervikariat med eventuell möjlighet till förlängning. Tänkt start i början av juni fram till mitten av augusti.
Annonsen avser flertalet jobb så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346063-1890391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9794762