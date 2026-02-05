Lägerledare till Vallby friluftsmuseum
2026-02-05
Som lägerledare på Vallby friluftsmuseum får du vara med och skapa minnesvärda sommardagar för barn i en levande kultur- och naturmiljö. Rollen kombinerar ansvar, kreativitet och praktiskt arbete tillsammans med barn, djur och engagerade kollegor. Här får du arbeta utomhus i en miljö som engagerar och inspirerar.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som lägerledare handleder du två feriepraktikanter som tillsammans med dig arbetar för att ge de barn som deltar på sommarlägren en positiv upplevelse. Du planerar och förbereder lägerdagarnas innehåll utöver de fasta aktiviteterna kring djur och kulturhistoria. Lägren äger rum dagtid och riktar sig mot barn i åldrarna 7-10 år. Du deltar själv aktivt i lägerverksamheten samt håller i dagliga avstämningar med feriepraktikanterna.
Din kompetens
Vi söker dig som tycker om att ta ansvar och har erfarenhet av att leda eller handleda andra i sitt arbete. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar eller djur är det ett stort plus. Du är trygg i att arbeta självständigt, har ett positivt bemötande och en god servicekänsla. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, och en godkänd gymnasieutbildning är ett krav för anställning.
Vi erbjuder
Du blir en del av Västerås museer och får möjlighet att arbeta på ett av Västmanlands största besöksmål under dess mest levande period. Hos oss får du ett meningsfullt och självständigt sommarjobb i en unik kultur- och naturmiljö. Som lägerledare på Vallby friluftsmuseum får du arbeta praktiskt med barn, djur och kulturarv, samtidigt som du har möjlighet att påverka innehållet i det dagliga arbetet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Rekryteringen avser en tidsbegränsad anställning som beräknas pågå i 9 veckor, mellan 2026-06-08 till 2026-08-09.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
