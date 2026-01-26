Lägerledare Norrbyskärs lägergård
Vill du göra något meningsfullt i sommar och samtidigt få bo på en idyllisk sommarö strax utanför Umeå?
Som lägerledare på Norrbyskärs lägergård blir du en del av ett engagerat och varmt ledarteam som tillsammans skapar oförglömliga somrar - både för barnen och för varandra.
Vi bor och jobbar vi tillsammans under lägerveckorna, omgivna av hav, natur och gemenskap. Dagar med bad, samtal på bryggan, skratt, solnedgångar och känslan av att vara del av något större är en stor del av livet på lägergården. Lägergården har många aktiviteter så som klättring, segling, kanot mm.
På lägergården kan du ha olika uppdrag. Vissa är mer inriktade på praktiskt arbete och service så som köksbiträde, gårdsvärd och instruktör. Andra har fokus på barnen och ungdomarna.
Som lägerledare är du med barnen under hela dygnet. Du leder och stöttar i aktiviteter, skapar trygghet, peppar och inspirerar - och är en viktig vuxen förebild. Samtidigt utvecklas du själv genom ansvar, samarbete och nya erfarenheter.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att du gillar att vara med barn och unga, vill bidra till en schysst stämning och är nyfiken på att växa som människa och ledare.
Vi ger dig utbildning inför sommaren och du får stöd och handledning under uppdraget. Alla på lägergården ska stå bakom KFUMs värdegrund.
Lägerverksamheten pågår hela sommaren. Uppdragen är minimum en vecka. Alla uppdrag innebär att du övernattar på lägergården. Alla uppdrag är ideella. Det innebär att du inte får lön, du får ett dagsarvode, mat och boende. Du får också lära dig mycket om ledarskap och samla på dig erfarenhet som du har glädje av resten av livet! Ta chansen att ge dig själv en meningsfull sommar!
Vi kontaktar sökande löpande för intervjuer.
Läs gärna mer om hur det är att vara ledare på Norrbyskär på vår hemsida. https://umea.kfum.se/norrbyskar/ledare/
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kfum Umeå
, https://umea.kfum.se/norrbyskar/ Arbetsplats
Kfum Umeå Kontakt
Pernilla Holmberg pernilla.holmberg@kfum.nu 090 185708 Jobbnummer
9705377