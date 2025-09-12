Lagerjobb på heltid i Alingsås
2025-09-12
Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Som lagerarbetare på Pokayoke får du ett spännande arbete i en modern logistikverksamhet. Du blir en viktig spelare för Lindex framgång, och kommer ha stora möjlighet att utveckla dina erfarenheter och kunskap.
Nu söker vi dig som bor i Alingsås med omnejd.
Vi söker efter sig som är en ordningsam och initiativtagande.
Start:
onsdag 3/9.
Arbetstider:
Måndag - fredag 07.00-15.45 Arbetsuppgifter
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Meriterande:
Lagererfarenhet
Van att ta ansvar
Välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Ersättning

Fast lön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128)
