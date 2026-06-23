Lagerchef till Kungälv
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Vi söker nu en Lagerchef till vår partner i Kungälv. Rollen passar dig som motiveras av att skapa struktur, effektivitet och engagemang i en verksamhet där lager och internlogistik spelar en avgörande roll för den dagliga driften.
I rollen får du ett helhetsansvar för lager- och internlogistikverksamheten och en viktig position i det fortsatta utvecklingsarbetet. Du ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för verksamheten genom tydlig styrning, uppföljning och resursplanering samtidigt som du driver initiativ som stärker effektiviteten och bidrar till en välfungerande verksamhet. Trivs du i en roll där du får kombinera ledarskap, struktur och förbättringsarbete är detta rollen för dig!
Om tjänstenSom Lagerchef ansvarar du för lager- och internlogistikverksamheten och säkerställer att materialförsörjning, lagerhållning samt in- och utleveranser fungerar enligt plan. Du leder verksamheten genom två Team Leaders och arbetar tillsammans med produktion, planering och andra interna funktioner för att säkerställa effektiva flöden och hög leveransförmåga.
En viktig del av rollen handlar om att följa upp verksamhetens resultat, driva förbättringsinitiativ och säkerställa att organisationen har rätt förutsättningar att nå uppsatta mål. Du bidrar med struktur, tydlighet och ett närvarande ledarskap samtidigt som du arbetar för att stärka effektiviteten och skapa stabila arbetssätt i verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla verksamheten inom lager och internlogistik
Personalansvar för 20+ medarbetare
Säkerställa att materialförsörjning, lagerhållning samt in- och utleveranser fungerar enligt plan
Följa upp verksamhetens KPI och driva åtgärder vid avvikelser
Ansvara för budget, bemanning och resursplanering inom verksamheten
Driva förbättringsarbete kopplat till processer, flöden och arbetssätt
Bidra till utvecklingen av framtida logistik- och lagerlösningar
Vi söker dig somHar minst 5 års erfarenhet av en ledande roll inom lager, logistik eller internlogistik
Har erfarenhet av personalansvar för större arbetsgrupper
Arbetat med verksamhetsutveckling och förbättringsarbete kopplat till processer, flöden och arbetssätt
Har erfarenhet av att arbeta med KPI, resultatuppföljning och operativ styrning
Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av SAP ses som meriterande
Erfarenhet från en större industri- eller tillverkningsverksamhet med komplexa logistikflöden ses som meriterande
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med möjlighet till förlängning. Du blir anställd som konsult och arbetar hos vår partner i Göteborg.
Omfattning: Heltid, kontorstider 07:00–16:00
Start: Omgående
Placering: Kungälv
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9975775