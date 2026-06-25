Lagerchef till HL Display
Stegra Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundsvall Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundsvall
2026-06-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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, Timrå
, Härnösand
, Nordanstig
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eller i hela Sverige
Har du gedigen logistisk kompetens och erfarenhet av att leda team mot gemensamma mål? Vi söker nu en lagerchef som vill kombinera operativt ledarskap med utveckling av processer, människor och verksamhet. Här får du möjlighet att ta en nyckelroll i en internationell organisation där effektivitet, kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus.
Om HL Display
Vill du arbeta i en internationell miljö där idéer blir verklighet i butik varje dag? På HL får du vara en del av ett bolag i stark utveckling, där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till lösningar som gör verklig skillnad för både handel och konsumenter.
Du får möjlighet att arbeta nära kunder, kollegor och marknader runt om i världen, i en organisation där samarbete över gränser är en naturlig del av vardagen. För dig som vill utvecklas finns stora möjligheter att påverka, ta ansvar och växa tillsammans med bolaget.
HL befinner sig mitt i en stark tillväxtresa. Med närvaro på 70 marknader världen över fortsätter företaget att expandera och stärka sin position som en ledande utvecklare av innovativa butikslösningar.
Genom att kombinera djup kunskap om konsumentbeteenden, varumärkens behov och butikernas vardag skapar HL lösningar som både ökar försäljningen, förenklar arbetet i butik och bidrar till en mer hållbar handel.
Från en blygsam start som ett enmansföretag på 1950-talet har HL utvecklats till ett internationellt bolag som idag samarbetar med några av världens största detaljhandelskedjor och varumärken.
Koncernen består av omkring 1 500 medarbetare och fortsätter att växa, både på etablerade och nya marknader.
Om rollen
I rollen som lagerchef får du en central position i verksamheten där du ansvarar för att skapa struktur, effektivitet och goda förutsättningar för lagrets dagliga drift. Du leder ett team av medarbetare och arbetar aktivt för att säkerställa att verksamheten når uppsatta mål avseende kvalitet, leveransprecision och produktivitet.
Du kommer att ha ett nära samarbete med andra avdelningar för att säkerställa ett välfungerande flöde genom hela logistikkedjan. Rollen innebär även ett stort fokus på förbättringsarbete där du identifierar utvecklingsområden och driver initiativ som stärker verksamhetens resultat.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang och få människor att växa i sina roller. Du trivs i en operativ miljö där tempot stundtals är högt och där du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett starkt fokus på det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och har en god analytisk förmåga. Du är van att fatta beslut, prioritera mellan olika arbetsuppgifter och driva förändringsarbete med goda resultat. Du har djup kunskap inom logistik och en god förståelse för hur effektiva lager- och logistikflöden skapas, utvecklas och optimeras.
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av personalansvar inom lager- och logistikverksamhet• Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla medarbetare• God vana av att arbeta i lagerhanteringssystem (WMS)• Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel• Erfarenhet av att följa upp och arbeta mot verksamhetsmål och KPI• Erfarenhet av förbättringsarbete och processutveckling• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift• B-körkort
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, Supply Chain Management eller liknande område• Erfarenhet från större lager- eller distributionsverksamheter• Kunskaper inom Lean eller andra förbättringsmetoder
Startdatum: Enligt överenskommelseUppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos HL Display.Ort: Sundsvall
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till personlighetstest och ett logiskt tänkande test.
Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via 076 022 49 82 och jenny@stegra.nu
.
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858)
- (visa karta
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853 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HL Display Jobbnummer
9979707