Lagerchef
2025-12-22
Lagerchef till Professional Parts Sweden AB
Professional Parts Sweden AB är specialiserade på reservdelar och tillbehör för personbilsmarknaden. Bolaget grundades 2003 och har sedan 2015 varit en del av Indutrade AB, vilket ger stabilitet och långsiktighet.
Lagerchef till växande verksamhet
Vi söker en engagerad och driven lagerchef som vill vara med och utveckla vårt lagerarbete. Du får en central roll där du kombinerar ledarskap med praktiskt arbete på golvet och deltar i ledningsgruppens strategiska arbete.
Om rollen
Som lagerchef ansvarar du för den dagliga driften av lagret, leder teamet och utvecklar processer. Rollen inkluderar personalansvar, samt hantering av personalfrågor, avtal och utvecklingssamtal.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
• Leda och planera det dagliga arbetet i lagret
• Optimera rutiner, flöden och lagerhållning
• Ansvara för in- och utleveranser
• Arbeta för god ordning, säkerhet och effektivitet
• Coacha och utveckla medarbetare
• Hantera personalfrågor och avtal
• Hålla utvecklings- och uppföljningssamtal
• Bidra i ledningsgruppens strategiska arbete
• Arbeta nära inköp, försäljning och logistik
Vi söker dig som
• Har minst 5 års erfarenhet i en ledande lagerroll
• Är prestigelös och trivs med att arbeta operativt
• Har erfarenhet av personalansvar och arbetsrätt
• Brinner för förbättringar och struktur
• Kan bidra strategiskt i ledningsgruppen
• Är trygg, kommunikativ och relationsskapande
• Har goda IT-kunskaper och behärskar affärssystem
• Truckkort är meriterande
Vi erbjuder
• En viktig och utvecklande roll med stort inflytande
• Möjlighet att påverka arbetssätt och struktur
• Strategiskt arbete i ledningsgruppen
• Ett engagerat och stöttande team
• Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter
Om teamet
På lagret hos Professional Parts Sweden AB möts du av ett sammansvetsat och omtänksamt gäng som värdesätter laganda och arbetsglädje. Här arbetar kollegor som stöttar varandra, delar skratt och tar ansvar - både för arbetsuppgifterna och för varandras välmående.
Vi söker en trygg och närvarande ledare som kombinerar struktur med framtidsfokus och som brinner för att utveckla både verksamhet och människor. En ledare som bygger tydlighet, trygghet och en kultur där alla växer och lyckas - tillsammans.
Anställning: 6 mån provanställning, Tillsvidare
Lön: Enl överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Natalie@proparts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Parts Sweden AB
(org.nr 556638-3971), https://www.proparts.se/
Fågelviksvägen 9B (visa karta
)
145 53 NORSBORG Jobbnummer
9660373