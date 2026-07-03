Lagerassistent
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2026-07-03
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Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur – trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för digitalisering, infrastruktur och säkerhet (DIS). Inom avdelningen ligger ansvar för digitalisering och IT (support, drift, IT säkerhet och utveckling), fastighetsfrågor både avseende utveckling och förvaltning, logistik och intern service samt säkerhet och civilförsvars frågor.
Sektionen service och logistik (SOL) ansvarar för service såsom telefonväxel, lokalvård, centraldisk och logistik vid SVA.
Dina framtida arbetsuppgifter
Vi söker nu två medarbetare till vår verksamhet. Tjänsterna har olika huvudinriktningar, den ena med fokus på gods- och lagerhantering och den andra med fokus på paketering och orderhantering. Arbetsuppgifterna är varierande och delas till viss del mellan tjänsterna och utifrån verksamhetens behov.
Du kommer ingå i ett team som bland annat ansvarar för att:
packa och skicka iväg veterinära vacciner, provtagnings- och förpackningsmaterial samt andra produkter.
montera vissa provtagnings-kit.
vara länken mellan SVA:s avdelningar och transportörer avseende inrikes och utrikes försändelser.
kontakterna med våra kunder, såväl externa som interna sker via vårt helpdesk-system "Nilex" eller via telefon.
löpande lager- och förrådsarbete, in- och utleveranser sker i affärssystemet IFS.
att godsmottagningen alltid är bemannad under arbetstid för mottagning av varor och prover.
att utföra interna turer.
Ordinarie arbetstid är måndag-fredag kl. 07.50 - 16.30 (07.50 - 15.50 under period maj-augusti).
Vid behov kan arbetstiden förläggas till kl. 06.45 - 15.35 (06.45 - 14.45 under perioden maj-augusti).Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har för tjänsten relevant utbildning inom service eller lagerarbete eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
är noggrann, punktlig och van vid både fysiskt och stillasittande arbete
Behärskar svenska i tal och skrift
gillar att arbeta i team men tar också eget ansvar
har grundläggande datavana
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som att du har förmågan att arbeta lugnt och kontrollerat i pressade situationer och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi söker dig som är initiativtagande, kvalitetsmedveten och klarar att arbeta både självgående och i samarbete med andra.
Meriterande
Att du har:
arbetat i TA-systemet nShift och i helpdesk systemet Nilex
erfarenhet från offentlig verksamhet
arbetat i affärssystemet IFS
truckkort, klass A
kunskap om logistik gällande farligt gods och GDP
erfarenhet av liknande arbete i minst tre år. Anställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Anställningsform: Tillsvidareanställning om 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avdelning: Avdelningen för digitalisering, infrastruktur och säkerhet
Placeringsort: Uppsala
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:947711/
Vi vill att du skriver din ansökan på svenska.Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28–35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2B (visa karta
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751 89 UPPSALA Arbetsplats
SVA - DIS, Service och logistik (SOL) Kontakt
Theres Andersson, SEKO 018-674000 Jobbnummer
9990703