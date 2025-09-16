Lagerarbete på heltid i Brunna!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2025-09-16
Är du resultatinriktad, trivs att jobba i högt arbetstempo och van att jobba i ett fysiskt arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Till vår kund söker vi nu lagermedarbetare på heltid med start omgående. Vår kund har ett stort lager och det rör sedvanliga lagerarbetsuppgifter, såsom:
• Plocka och packa varor för leverans.
• Hantera inkommande och utgående leveranser.
• Följa säkerhets- och arbetsinstruktioner noggrant.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd via StudentConsulting men vi kommer hyra ut dig till vår kund I Brunna. Behovet för denna tjänst kommer att vara kortvarig, vidare information ges vid intervjutillfälle.
DETTA SÖKER VI
• Anmärkningsfritt belastningsregister, kontroller kommer att genomföras i rekryteringsprocessen.
• Grundläggande kunskap i svenska och engelska i tal och skrift.
• Kunna starta omgående.
• God fysisk form då arbetet innebär att du kommer stå och vara i rörelse under hela arbetspasset.
• Bo i närheten av Kungsängen och kunna ta dig till och från området såväl tidiga mornar som sena kvällar.
• Kunna arbeta bägge passen: Morgonpass 05:55-14:50 eller kvällspass14:50-23:35.
Meriterande:
• Truckkort
• Tidigare lagererfarenhet
Vi söker dig som är ansvarstagande och serviceorienterad. Du är tävlingsinriktad, mån om att alltid uppnå uppsatta mål och har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Du är flexibel och ställer upp med kort varsel.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
