Lagerarbetare- Vallentuna

ABC Jobbcoacher AB / Lagerjobb / Sollentuna
2025-11-17


Vill du bli en del av ett team och arbeta i en miljö där tempo, noggrannhet och laganda står i fokus? Just nu söker vi en lagerarbetare till våra kunder i Vallentuna.
Du arbetar i ett litet familjärt team och kommer ansvara främst för att hantera hela kedjan till att plocka ordrar till registrering och packning av själva ordern samt godsmottagning.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Dina arbetsuppgifter
• Plock & pack, registrering av ordrar
• Ta emot och kontrollera inkommande gods
• Kontrollera följesedlar och matcha mot beställningar
• Registrera inkommande varor i affärssystem.
Arbetstider
Måndag-fredag kl. 07:30-16:00.

Vi söker dig som:
• mycket god svenska i tal & skrift
• erfarenhet av lagerarbete, särskilt inom pack & plock (ett plus)
• Erfarenhet av godsmottagning
• Är noggrann, punktlig och trivs med ett fysiskt arbete
• Har god datorvana och kan arbeta systematiskt.

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss via info@abcjobbcoacher.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@abchobbcoacher.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager-Vallentuna".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ABC Jobbcoacher AB (org.nr 559442-0720)

Arbetsplats
Vallentuna

Jobbnummer
9609166

