Lagerarbetare- Vallentuna
ABC Jobbcoacher AB / Lagerjobb / Sollentuna Visa alla lagerjobb i Sollentuna
2025-11-17
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABC Jobbcoacher AB i Sollentuna
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett team och arbeta i en miljö där tempo, noggrannhet och laganda står i fokus? Just nu söker vi en lagerarbetare till våra kunder i Vallentuna.
Du arbetar i ett litet familjärt team och kommer ansvara främst för att hantera hela kedjan till att plocka ordrar till registrering och packning av själva ordern samt godsmottagning.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
• Plock & pack, registrering av ordrar
• Ta emot och kontrollera inkommande gods
• Kontrollera följesedlar och matcha mot beställningar
• Registrera inkommande varor i affärssystem.
Arbetstider
Måndag-fredag kl. 07:30-16:00.
Vi söker dig som:
• mycket god svenska i tal & skrift
• erfarenhet av lagerarbete, särskilt inom pack & plock (ett plus)
• Erfarenhet av godsmottagning
• Är noggrann, punktlig och trivs med ett fysiskt arbete
• Har god datorvana och kan arbeta systematiskt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss via info@abcjobbcoacher.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@abchobbcoacher.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager-Vallentuna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABC Jobbcoacher AB
(org.nr 559442-0720) Arbetsplats
Vallentuna Jobbnummer
9609166