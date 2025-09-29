Lagerarbetare- Inleverans
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Sekelskifte söker nu en lagerarbetare till vår inleverans på vårt lager i Västberga
Är du en strukturerad och ansvarstagande person som gillar högt tempo? Då kan det här bli ditt nya jobb!Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
På vår inleveransavdelning ser du till att säkerställa ett effektivt varuflöde.
Vi söker dig som arbetat med godsmottagning/inleverans tidigare med god erfarenhet av truckkörning och har god datorvana. Du är noggrann och har ett öga för detaljer, och har självklart inga problem med att jobba fysiskt också. Det förekommer framför allt individuellt arbete men du ska ha lätt för att samarbeta med andra kollegor och avdelningar.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
1. Ta emot och kontrollera inkommande gods
2. Registrera leveranser i vårt lagersystem
3. Märka och placera varor enligt gällande rutiner
4. Följa upp avvikelser och hantera reklamationer vid behov
5. Ha löpande kontakt med både interna avdelningar och externa leverantörer
6. Bidra till ett välfungerande och organiserat lager
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete, gärna med inleverans eller logistik
Är noggrann, ansvarstagande och har god ordningskänsla
Har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Trivs med ett högt tempo och att arbeta både självständigt och i team
Har datorvana och erfarenhet av affärs- eller lagersystem är meriterande
Truckkort A-B är ett krav
Meriterande
Erfarenhet från följande program: Microsoft Business Central
B-körkort
Intresse för heminredning och byggvård
Idag består vårt lagerteam av 15 personer av både tjejer och killar i blandade åldrar. Att jobba på vårt lager är fartfyllt och du kommer att ingå i ett härligt team med god gemenskap där ni tillsammans jobbar mot uppsatta mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas.
Vidare är du noggrann, serviceminded och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, hög kvalité är något vi strävar efter då kundnöjdhet är av stor vikt för oss.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Västberga
Anställningsform: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstiderna är förlagda under dagtid 8-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren
"Det helas skönhet är resultatet af detaljerna"
Med detta citat av Esaias Tegnér i åtanke grundades år 2010 företaget Sekelskifte 1900 AB. Vi har försökt att ta ett helhetsgrepp om tidstypiska bygg- och inredningsdetaljer till äldre hus och lägenheter. Vi brukar säga att vi är ett byggvaruhus med historisk knorr. Vår vision är att vara våra kunders favoritbutik och vår målsättning är att vara Nordens ledande återförsäljare av nyproducerade bygg- och inredningsprodukter i arkitektstilarna som var populära under perioden 1880-1930 dvs nyrenässans, jugend, nationalromantik och 20-talsklassicism. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.sekelskifte.com/
Västbergavägen 43 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Sekelskifte Västberga Jobbnummer
9532134