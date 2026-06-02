Lagerarbetare / Truckförare
DS Smith Packaging Sweden AB / Lagerjobb / Mariestad
2026-06-02
Vill du arbeta i en operativ och varierad lagerroll där du blir en viktig del av produktionsflödet?
Vi söker nu en engagerad och noggrann medarbetare som vill bidra till ett effektivt och säkert lagerarbete.
Som Lagerarbetare/Truckförare har du ett operativt ansvar i lagermiljön och driver självständigt dina arbetsuppgifter. Du arbetar nära produktion och säkerställer ett bra materialflöde, hög kvalitet och ordning och reda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Palläggning, bandning och sträckfilmning
Truckkörning och lagerhantering
Administrativa uppgifter såsom orderfrisläppning samt hantering av frakt- och följesedlar
Utföra operatörsunderhåll
Bidra till kontinuerligt förbättringsarbete
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och trivs i en produktions- och lagermiljö. Du följer säkerhets- och arbetsmiljöregler och har ett naturligt fokus på kvalitet och effektivitet. Truckkort A+B samt erfarenhet av truckkörning är ett krav.
Du känner igen dig i att:
Arbeta strukturerat och följa standardiserade arbetsmetoder
Bidra till minskat spill och hållbara arbetssätt
Dela kunskap och instruera kollegor vid behov
Vara flexibel och hjälpa till där det behövs i produktionen
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en multinationell förpackningskoncern med verksamhet i 34 länder med ca. 30 000 medarbetare. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK med verksamhet i Värnamo, Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell och vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi For Now and For Next, som fokuserar på dagens utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer. Vi har en väletablerad organisation som jobbar nära marknaden med starkt kundanpassade koncept.
DS Smith fokuserar också på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. Vi ser våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och erbjuder därför:
• Sjukförsäkring
• Friskvårdbidrag
• Regelbundna hälsoundersökningar
• Tandvårdsklubb
• Subventionerad lunch
• Förmånscykel
• Gruppaktivitetsbudget
• ... och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
På DS Smith är vi stolta över att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och ytterligare information
Tjänsten är en tilsvidareanställning med placering i Mariestad, med start så snart som möjligt.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta gärna Produktionsledare Sven-Erik Bohman på sven-erik.bohman@dssmith.com
.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen eller har problem med din ansökan, hör du av dig till nordic.recruitment@dssmith.com
. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DS Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507) Arbetsplats
DS Smith Packaging Sweden, Division Well Mariestad
9941280