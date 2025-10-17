Lagerarbetare/Truckförare
Ikett Personalpartner AB / Lagerjobb / Östra Göinge
2025-10-17
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu efter en truckförare, lagerarbetare till utlastning/lager - start omgående!
Är du snabb, effektiv och van vid att jobba med truck? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en driven och arbetsvillig person för arbete inom utlastning, lager och packning.
Du kommer att arbeta i ett högt tempo med varierande uppgifter där truckkörning är en central del.Dina arbetsuppgifter
• Utlastning
• Packning och förberedelse av gods
• Lagerhantering
• Truckkörning (ledstaplare - krav, motvikt - meriterande)
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start, snarast/omgående.Profil
Vi söker dig som:
• Är snabb, effektiv och noggrann
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Har truckkort - med vana av att köra ledstaplare (motvikt är ett stort plus)
• Är flexibel och trivs med ett högt arbetstempo
Kan börja omgående
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9563224