Lagerarbetare! Travers/Truckförare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Lagerjobb / Köping
2026-03-11


Best söker nu en lagermedarbetare till vår kund Repay i Köping. Detta är en kombinerad tjänst med goda chanser till utvecklingsmöjligheter. Du kommer att starta som anställd hos Best Bemanning & Rekrytering.
Ansvarsområden för Lagermedarbetare/Truck-Traversförare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Köra och hantera travers/truck för transport av material inom fabriken.

Utföra kvalitetskontroller av produkter och säkerställa att de uppfyller våra standarder.

Följa säkerhets- och arbetsmiljörutiner för att upprätthålla en trygg arbetsplats.

Kvalifikationer och färdigheter
För att lyckas i rollen som Lagermedarbetare / Truck-Traversförare bör du ha:

Erfarenhet av arbete inom lager eller inom liknande produktionsroller.

Giltigt truckkort och vana vid truckkörning.

Traverskort

God förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Grundläggande kunskaper i svenska för att kunna kommunicera och förstå instruktioner

Som person är du en ansvarstagande lagspelare som är lösningsorienterad. Stor vikt kommer att läggas på personlig tillämplighet.
Arbetstid och plats
Uppdraget är baserat hos vår kund i Köping. Arbetstiden är dagtid men andra arbetstider kan ev bli aktuellt
Ansök nu och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att ta emot din ansökan. Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så tveka inte att ansöka så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7371710-1887900".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Järnvägsgatan 4 (visa karta)
731 30  KÖPING

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9791924

