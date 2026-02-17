Lagerarbetare till Varsego i Umeå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-02-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
Är du en lagspelare med hög arbetsmoral och trivs i ett fysiskt arbete i högt tempo? Nu söker vi för Varsegos räkning en engagerad lagerarbetare till deras verksamhet i Umeå!
Varsego är en ledande leverantör inom service- och dagligvaruhandeln och präglas av stark teamkänsla, kvalitet och kundfokus. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig roll i ett företag där leveranssäkerhet och samarbete står i centrum.
Tjänsten innefattar arbete både i fryslager (ca -25 grader) samt på varmlager.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
Orderplock inom fryst, kyl och kolonial
Hantering av inkommande gods
Lastning av distributionsbilar
Truckkörning
Viss administrativ hantering såsom orderadministration
Utkörning av varor till kund vid behov
Arbetet kräver noggrannhet, struktur och ett gott ordningssinne. Du behöver vara bekväm med att arbeta både självständigt och i team.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid på vardagar, med möjlighet till tidiga morgonstarter. Vi söker dig som är flexibel och har inställningen att arbetspasset avslutas när dagens arbete är klart.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har truckkort + B-körkort
Har erfarenhet av lager- eller terminalarbete
Har god datavana
Talar och skriver svenska obehindrat
Har god fysik och trivs med ett fysiskt arbete
Det är meriterande om du har C-körkort.
Som person är du stresstålig, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du är van vid att arbeta i ett högt tempo och bidrar med energi och engagemang till arbetsgruppen.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting och att du blir anställd direkt av Varsego i Umeå.
Urval och intervjuer sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
904 16 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
