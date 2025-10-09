Lagerarbetare till Upplands Väsby!
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett engagerat lagerteam under Black Friday och jul? Nu söker vi noggranna och drivna lagerarbetare till vår kund i Upplands Väsby för att stötta upp under årets mest intensiva period!
Arbetsuppgifter Plock och pack av varor till kundorder
Mottagning, kontroll och sortering av inkommande gods
Lastning och lossning av varor
Bidra till att hålla lagret organiserat och snyggt
Krav för tjänsten som lagerarbetare i Upplands Väsby God fysik - du står och rör dig mycket under arbetspassen
Grundläggande svenska i tal och skrift
Noggrann i ditt arbete
Goda referenser
Meriterande erfarenheter Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller e-handel
Plock och pack
Erfarenhet av liknande säsongsarbete är ett extra plus
Egenskaper vi söker hos dig för lagerjobb
Vi söker dig som är flexibel, positiv och har lätt för att samarbeta med kollegor från olika bakgrunder. Du är lösningsorienterad, gillar att ta egna initiativ och har en naturlig vilja att göra ett bra jobb även i ett högt tempo. Ansvarstagande och punktlighet värderas högt.
Vad vi erbjuder dig En spännande och varierad arbetsmiljö i ett välkomnande lag
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön, semesterersättning och försäkringar
Dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela anställningen
Möjlighet till fortsatt arbete efter peaken för rätt person
Anställningsinformation - säsongsjobb lager peak Placeringsort: Upplands Väsby
Start: Utbildning i början av november
Anställningsform: Visstid 1-3 månader
Arbetstid: Dag- eller kvällspass (07:00-14:30/14:30-22:00)
Lön: Fast lön enligt avtal
Ansök redan idag via TeamTailor - urval sker löpande!
Sökord: lager, lagerarbetare, gaming, Upplands Väsby, Black Friday, jul, e-handel, orderplock, logistik, säsongsjobb, extrajobb, visstidsanställning, lagerjobb, teamarbete, jobb Upplands VäsbyLäs mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9548049