Lagerarbetare till Sveba Dahlén
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-03-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Sveba Dahlen är en ledande global tillverkare av bageriutrustning och är särskilt känd för sina ugnar och maskiner för degbearbetning. Företaget har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Fristad, Sverige, och har en stark närvaro i över 100 länder genom sina dotterbolag och distributörer.
Sveba Dahlen fokuserar på att erbjuda högkvalitativa, användarvänliga och energieffektiva lösningar som hjälper bagerier att uppnå de bästa bakresultaten. Företaget kombinerar tradition med modern teknik och strävar efter att vara den bästa partnern för professionella inom bakningsindustrin. Läs mer på sveba-dahlen.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en lagerarbetare till vår kund Sveba Dahlén i Fristad. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig roll där du bidrar till att materialflödet i verksamheten fungerar effektivt och säkert.
Arbetet är praktiskt och fysiskt och innebär ett nära samarbete med både lagerkollegor och andra delar av produktionen. Rollen passar dig som trivs i en aktiv arbetsmiljö och som arbetar strukturerat och noggrant.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
• Plockning och hantering av artiklar i lagret
• Truckkörning i samband med förflyttning av material och gods
• Hantering av inkommande och utgående leveranser
• Inventering samt kontroll av lagersaldo
• Lastning, lossning och säkring av gods
• Bidra till ordning och struktur i lagret enligt etablerade arbetssätt
• Dagligt samarbete med kollegor i lager och produktion
Arbetstid och placering:
Arbetstid: Heltid, dagtid
Placering: Fristad
Start: Enligt överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får ta ansvar och bidra till ett välfungerande lager. Du arbetar noggrant, har ett tydligt säkerhetstänk och är en person som både kan ta egna initiativ och samarbeta bra med andra.Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete, gärna inom industri eller produktion
• Truckkort och vana av truckkörning
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil
• Grundläggande datorvana
Meriterande:
• Traverskort och erfarenhet av traverskörning
• Erfarenhet av att hantera tungt eller skrymmande gods
• Vana av inventering och lageradministration
• Kunskaper i engelska
• Erfarenhet av förbättringsarbete eller arbete enligt 5SDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, lugn och uppmärksam i ditt arbete. Du har lätt för att se vad som behöver göras och bidrar till en säker och välorganiserad arbetsmiljö.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Jobbnummer
9796265