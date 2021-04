Lagerarbetare till Steelwrist i Rosersberg - Performiq AB - Lagerjobb i Sigtuna

Prenumerera på nya jobb hos Performiq AB

Performiq AB / Lagerjobb / Sigtuna2021-04-12TjänstebeskrivningHar du lagererfarenhet och är på jakt efter ett nytt arbete? Har du dessutom truckkort och vill arbeta målinriktat på ett lager där hög kvalité är av yttersta vikt?Då kan du vara den vi söker för tjänsten som lagermedarbetare till Steelwrist i Rosersberg!BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTERPerformIQ söker för kunds räkning en lagermedarbetare med erfarenhet av truckkörning. Tjänsten som lagermedarbetare innebär att hjälpa till med olika arbetsuppgifter där orderplockning är en av de centrala arbetsuppgifterna samt förberedelser för utkörningar av företagets tillhandahållna produkter. Tjänsten passar därför dig som gillar att arbeta fysiskt med kroppen, är stresstålig och hjälper till där det behövs då företaget förespråkar gott samarbete och lagkänsla.Som lagermedarbetare kommer du exempelvis att arbeta med:Plock och pack av varorTruckkörningUtleveranserFylla containrar med materialTjänsten passar dig som vill arbeta fysiskt med kroppen, är en lagspelare ut i fingerspetsarna samt har tidigare arbetslivserfarenhet från lagerarbete. Det är krav på truckkort A+B samt god erfarenhet.Krav på personKRAV PÅ PERSONVi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete där orderplockning av något slag har varit en central arbetsuppgift. Tjänsten passar dig som är noggrann och strukturerad samt kan arbeta på ett effektivt sätt under stressiga förhållanden.För att lyckas i rollen som lagerarbetare krävs vidare:Svenska i tal och skriftGymnasial utbildningTruckkort A+B. (Bevis samt god erfarenhet krävs)Krav på truckutbildning enligt TLP10 och vana av att använda truck A1-B4. Detta kommer att kontrolleras under urvalsprocessen.Vi ser att du som söker är en person som gillar högt tempo, arbeta i team samt fysiskt.Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som lagerarbetare.ÖVRIGTStart: OmgåendeOmfattning: HeltidArbetstid: Måndag-fredag 07-16Plats: RosersbergUppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos kund.Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Christoffer Bergström på mail christoffer.bergstrom@performiq.se Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Performiq AB5684633