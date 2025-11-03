Lagerarbetare till Speeding på Viared
Speeding AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-11-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Speeding AB i Borås Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Speeding AB, Europas Motorsport Varuhus är beläget på Viared i utkanten av Borås. Speeding säljer produkter främst till motorsport genom e-handel till både privatpersoner, företag och återförsäljare.
Speeding har både egna varumärken samt agentur för andra varumärken. Kontor och lager finns i samma byggnad. Vi söker ännu en ny medarbetare till vårt växande team.
Besök speeding.nu för att läsa mer om företaget.Om tjänsten
I din roll arbetar du främst på lagret med huvudsyssla plock och pack. Orderhantering vid dator är en stor del. Ingen truckkörning förekommer, du kommer att gå på lagret för att plocka, därför bör du vara van vid och trivas med denna typ av arbete. Då vi har ett brett produktsortiment kommer du att plocka och packa allt från muttrar, kontaktdon, luftfilter, svänghjul, pedalställ, vattenkyl och avgasdelar. Även en del enklare monteringsuppgifter ingår i tjänsten.
Om dig som söker
Vi söker dig som är konsekvent över tid, strukturerad och samarbetsvillig. Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget krav. Du ska även behärska svenska flytande i tal och skrift. God vana av engelska i tal och skrift är krav. Du skall bo i Borås med omnejd.
Om anställningen
• Fast lön enl. ö.k
• Heltid - provanställning 6 mån därefter tillsvidareanställning
• Arbetstid mån-fre 07:00-16:00
• Tillträde omgående.Så ansöker du
Mejla personligt brev samt CV till: Sara@speeding.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Mejla personligt brev och CV
E-post: sara@speeding.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbete". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speeding AB
(org.nr 559006-4407)
Ödegärdsgatan 6 Port 23-24 (visa karta
)
504 64 BORÅS Jobbnummer
9585231