Lagerarbetare till sommarvikariat
Boge Kompetens AB / Lagerjobb / Herrljunga Visa alla lagerjobb i Herrljunga
2026-03-31
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boge Kompetens AB i Herrljunga
, Falköping
, Ulricehamn
, Borås
, Vänersborg
eller i hela Sverige
En av våra kunder utanför Ulricehamn behöver nu din hjälp!
Har du erfarenheter inom lagerarbete och truckkörning med skjutstativ?
Är du en driven och engagerad person som ser noggrannhet som en självklarhet?
Då är det kanske dig vi söker!
Vi söker nu en lagerarbetare till ett sommarvikariat hos vår kund i Ljung, dagtid.
Behovet sträcker sig mellan veckorna 26-32, med undantag för v 29 då kunden har stängt.
Du kommer att ingå i ett team där dina arbetsuppgifter bland annat består av:
Plock och pack av gods (skrymmande gods kan förekomma)
In och utleveranser
Truckkörning med skjutstativ
Det ställs höga krav på att du är noggrann, flexibel i ditt arbete och att du kan ta till dig instruktioner.
Krav på truckkort A + BMeriterande om du har erfarenhet inom in och utleverans sedan tidigare.Profil
Du är en person som kavlar uppärmarna och hugger i, du är van att röra dig på ett lager och du tycker om attfå saker gjorda.
Stor vikt läggs på dig som person då du jobbar nära dina kollegor.
Som person är du:
Nyfiken
Strukturerad
Har en positiv inställning
Driven och kan ta för dig
Du läser och talar flytande svenskadå arbets- och säkerhetsinstruktioner sker på svenska.Om företaget
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat!Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning (v26- 32) hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats.
Uppdraget avser heltid, dagtid, med start v 26.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då arbetsplatsen ligger utanför Ulricehamn.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
(org.nr 556798-8943), http://bogekompetens.se/lediga-jobb/?
523 31 LJUNG
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9829819