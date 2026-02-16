Lagerarbetare till Rosersberg - heltid
People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-02-16
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People Bemanning AB i Sigtuna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en strukturerad lagerverksamhet med högt tempo och tydliga mål? Nu söker vi lagerarbetare till vår kund i Rosersberg!Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Tjänsten är på heltid, 6 månader till en början.
Du kommer arbeta med:
Plock och pack av varor,
Scanning och registrering,
In- och utleveranser,
Viss truckkörning kan förekomma
Arbetet är fysiskt och tempofyllt, och du blir en del av ett team där samarbete är avgörande. Arbetstiderna är vanligtvis 07.00-16.00, men varierade arbetstider kan förekomma.
Vi söker dig som:
Trivs med ett högt arbetstempo,
Är ansvarstagande och noggrann,
Har god fysik och gillar att arbeta praktiskt,
Talar och läser svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete,
Truckkort,
Körkort och tillgång till bil,
Bor i närheten
Välkommen med din ansökan! Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234649-1844048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Peopl Bemanning Jobbnummer
9744964