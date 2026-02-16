Lagerarbetare till Rosersberg - heltid

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-02-16


Vill du arbeta i en strukturerad lagerverksamhet med högt tempo och tydliga mål? Nu söker vi lagerarbetare till vår kund i Rosersberg!

Tjänsten är på heltid, 6 månader till en början.
Du kommer arbeta med:

Plock och pack av varor,

Scanning och registrering,

In- och utleveranser,

Viss truckkörning kan förekomma

Arbetet är fysiskt och tempofyllt, och du blir en del av ett team där samarbete är avgörande. Arbetstiderna är vanligtvis 07.00-16.00, men varierade arbetstider kan förekomma.
Vi söker dig som:

Trivs med ett högt arbetstempo,

Är ansvarstagande och noggrann,

Har god fysik och gillar att arbeta praktiskt,

Talar och läser svenska eller engelska

Meriterande:

Erfarenhet av lagerarbete,

Truckkort,

Körkort och tillgång till bil,

Bor i närheten

Välkommen med din ansökan! Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, skicka in din ansökan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234649-1844048".

Detta är ett heltidsjobb.

People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta)
195 72  ROSERSBERG

Peopl Bemanning

9744964

