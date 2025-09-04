Lagerarbetare till PacsOn International
2025-09-04
Nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande utvecklingsresa, som vill göra skillnad och vill växa tillsammans med oss inom PacsOn-gruppen. Vi söker en lagermedarbetare till vårt team i Jönköping. Är du noggrann, bra på att bygga relationer och sätta kundens behov i centrum? Då är det kanske dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
PacsOn International AB levererar kundanpassade emballage- och förbrukningslösningar till industri och andra verksamheter. Vi erbjuder bland annat lådor, tejp, sträckfilm, etiketter och hygienprodukter - ofta med hållbara alternativ. Företaget har kontor i Mölndal och lager i Jönköping, och arbetar långsiktigt med fokus på partnerskap, effektivitet och miljömedvetenhet. Pacson International är en del av PacsOn-gruppen, som består av 7 olika bolag, som finns representerade på 15 orter runt om i Sverige. Alla med en stark lokal förankring och lokalt engagemang. Tillsammans omsätter gruppen ca 1,6 miljarder SEK och har ca 200 anställda.
Tjänsten
Som lagermedarbetare hos oss plockar du varor enligt kundorder samt lastar och lossar från lastbil. Det kan förekomma en del tunga lyft. Du ser betydelsen av samarbete mellan dina kollegor och att vara noggrann för att säkerställa hög kvalité. I denna roll rapporterar du till vår Lagerchef.
Vad söker vi hos dig?
Som person är du självständig och tycker om att ta egna initiativ. Du fungerar bra i grupp och är serviceinriktad och noggrann. Vi ser gärna att du gillar högt tempo, är framåtsträvande och är villig att ständigt utvecklas och lära dig nya saker.
Vidare söker vi dig som har:
Flera års erfarenhet av liknande roll.
Truckkort A1-4 och B1-4.
God datorvana
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av SAP S4 Hana.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss är alla fantastiska medarbetare och deras kompetens högprioriterad. Att vårda varandra och vår kultur är en självklarhet - nu och framöver. Hos oss får du ta del av en varm kultur som präglas av "tillsammans". Det är så vi mår bra, har kul, växer och står starka mot både leverantör och kund.
Du kommer även få vara med på ett riktigt äventyr då vi är inne i en expansiv och spännande resa mot nya möjligheter, kollegor, expansion och minnen. Hos oss händer det något hela tiden men en sak står stabilt - vilken resa som än väntar, gör vi den ihop.Så ansöker du
Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
PacsOn är en del av OptiGroup, en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso-och sjukvård, tillverkning & industri och den grafiska sektorn med produkter och försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. www.optigroup.com.
