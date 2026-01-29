Lagerarbetare till Martin & Servera i Norrköping
Martin & Servera AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-01-29
Martin & Servera Logistik är logistiknavet för det mesta av Martin & Servera-gruppens volymer. Från fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad flödar tusentals leveranser varje dag till kunder över hela Sverige. Energieffektiv verksamhet, hållbara transporter, minskat svinn, smart ruttplanering, teknikens nya möjligheter och att sträva mot ett så litet klimatavtryck som möjligt är vardag för Martin & Servera Logistik.Kan du packa med omtanke?
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Din huvuduppgift som lagermedarbetare är att plocka ihop och packa de varor som våra kunder beställer, på ett noggrant och snyggt sätt. Genom att packa med omtanke om våra kunder, respektera varorna och se varje beställning som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare. Du är en viktig del av en större verksamhet där vi tillsammans gör skillnad för alla som älskar mat och dryck.
Trygga villkor och bra arbetsmiljö.
Vi är ett stabilt företag med bra villkor och löner. Våra lager är moderna och utrustningen bra, vilket skapar en trygg arbetsmiljö.
Bra möjligheter att utvecklas.
Vill du kanske växa i din nuvarande roll, utveckla dina ledaregenskaper eller prova på nya uppgifter framöver? Hos oss finns stora möjligheter att växa utifrån vad du kan och vill.
Var med och gör skillnad.
Vi driver restaurangbranschen framåt och jobbar varje dag för att skapa en mer hållbar framtid. Och som medarbetare är du en viktig del av det. Här välkomnas nya idéer och infallsvinklar.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
• Du behöver ha fyllt 18 år.
• Du behöver kunna förstå enkla instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd.
• Det är bra om du gillar att hålla dig i form eftersom det är ett jobb som inkluderar tunga lyft och att du hela tiden är i rörelse.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Vana av att framföra truck/Har truckkörkort
Din arbetsplats
På vårt nybyggda, klimatsmarta och delvis automatiserade lager på ca 28 000 kvadratmeter i Norrköping arbetar för tillfället ca 450 medarbetare. Här blir du en del av ett kompetent gäng med humor, värme och god stämning. Vi hjälper varandra och ser till att humöret är på topp även när saker inte går precis som man tänkt sig. Hos oss bidrar alla till att helheten ska bli så bra som möjligt. Vi pratar med varandra och är tydliga i vår feedback. På så vis lägger vi varje dag grunden till ett gott samarbetsklimat.
Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag, gym på arbetsplatsen, frukost/lunchsubvention och rabatt i våra butiker.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetstider: Dagtid 09:00-17:50
Tillträde: Under maj
Antal lediga befattningar: 20
Bolag: Martin & Servera Logistik AB
Adress: Ströbogatan 28, 616 34 Åby
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta produktionsledare Ann-Marie Nordbäck ann-marie.nordback@martinservera.se
. För frågor om urvalsprocessen kontakta rekryteringsansvarig susanne.backstrom@martinservera.se
Fackligföreträdare: Alvaro Zepeda 011-259377 (Handels)
Sista ansökningsdatum: 20 februari. Intervjuer kommer att påbörjas i början av mars. Ersättning
