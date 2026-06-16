Lagerarbetare till Ljungby

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Ljungby
2026-06-16


Visa alla lagerjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

Vi söker just nu dig som har erfarenhet att jobba inom lager och vill ha nya utmaningar. Läs mer och ansök redan idag!

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Du har erfarenhet av industri och lager, antingen genom tidigare arbete eller utbildning

Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare

Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt

Körkort och tillgång till bil

Truckkort

Du behärskar svenska språket i tal och skrift

Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar.
OM TJÄNSTEN

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas pågå under en längre tid och kan för rätt person övergå i en tillsvidareanställning efter sex månader. Möjlighet finns till anställning hos kund.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9966488

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