Lagerarbetare till läkemedelslager
2026-05-28
Nu söker vi lagerarbetare till Västra Götalandsregionens nystartade läkemedelslager. Vill du vara med från början och bidra till uppstarten av en helt ny verksamhet? Här får du möjlighet att bli en viktig del i ett nytt team, där samarbete, ansvarstagande och kvalitet står i fokus.
Välkommen med din ansökan senast 12 juni!
Arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du med att förse våra kunder med läkemedel genom hantering och distribution av inkomna beställningar. Du kommer arbeta med plock och paketering, godsmottagning och hantering av inleverans samt med truckkörning. Även vissa administrativa arbetsuppgifter inom ramen för lagerverksamhet ingår i tjänsten.
Eftersom verksamheten är ny innebär rollen att du behöver vara flexibel, engagerad och beredd att ta ansvar i en föränderlig miljö där arbetssätt successivt utvecklas.
Vi söker dig som:
är noggrann och kvalitetsmedveten
har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
tar ansvar för dina arbetsuppgifter och helheten i verksamheten
kan vara flexibel under en föränderlig arbetsdag
visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra
Verksamheten är i drift måndag-fredag mellan kl. 07.00-18.00. Arbetstiderna för tjänsten varierar under detta tidsintervall. Även arbete på söndagar förekommer regelbundet. Placering är på vårt lager i Högsbo. Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Du har en godkänd gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta på lager där arbetsuppgifter som plock, pack och godsmottagning varit återkommande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt föra dialog med kunder och arbetskamrater. Då din arbetsdag spenderas i lagermiljö är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. Du besitter god digital kompetens, har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg.
Som lagerarbetare på läkemedelslagret är du delaktig i, och tar stort ansvar för ordning och reda på arbetsplatsen. Då vi hela tiden strävar efter att förbättra vår service och tjänst till kund så förväntar vi oss att du tillför lagret hög effektivitet och kvalitet i din arbetsinsats.
Om oss
Område Lager och Distribution, med i dagsläget 180 medarbetare, ansvarar för att säkerställa en robust och sammanhållen lagerhållning samt distribution av förbrukningsmaterial och läkemedel som en del av förvaltningens uppdrag för Västra Götalandsregionen och dess invånare. Området har även ett helhetsansvar för förvaltningens externa transporter. Området är under uppbyggnad och står inför en utvecklingsresa både när det gäller personal och organisation.
På det nya läkemedelslagret blir vi 25-30 medarbetare som tillsammans kommer driva ett regiongemensamt lager och distribution för läkemedel till regionens sjukhus.
Övrigt
Utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister kan bli aktuellt för slutkandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning önskas omgående.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Göteborg Kontakt
Avdelningschef
Morgan Karlsson morgan.karlsson@vgregion.se Jobbnummer
9932477