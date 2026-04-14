Lagerarbetare till lager i Arninge, Täby
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Vi söker en lagermedarbetare till vårt lager i Arninge, Täby.
L&B Medical AB är ett företag som är verksamt inom hjälpmedel, medicinteknik och sjukvårdsprodukter i Sverige. Som företag är vi specialiserade inom hjälpmedel till personer med funktionsvariation och har bland annat elrullstolar, komfortrullstolar, medicinska arbetsstolar, madrasser och drivaggregat till manuella rullstolar i vårt sortiment.
Inom området sjukvård erbjuder vi patientidentifikation (ID-band & Skrivare), operationsinstrument, sterila säkerhetsprodukter och rena engångshandskar i ett patenterat hygiensystem som minskar svinn och risken för kontaminerade handskar.
Hos L&B Medical är struktur, kvalitet och samarbete centrala delar av verksamheten. Arbetsmiljön präglas av laganda, ansvarstagande och en professionell kultur där medarbetare arbetar tillsammans för att säkerställa service till kunderna i ett effektivt flöde.
Verksamheten har sitt huvudkontor i Täby där försäljning, administration, kundservice, rådgivning, teknisk support, lager och distribution är baserat.
Vi besvarar offentlig upphandling och hanterar direktköpsavtal samt har avtal om att leverera hjälpmedel, medicintekniska produkter och sjukvårdsmaterial till samtliga regioner i Sverige. Om tjänsten
I rollen som lagermedarbetare blir du en betydelsefull del av det dagliga lagerarbetet. Du arbetar tillsammans med kollegor för att säkerställa att varor hanteras korrekt och effektivt, från mottagning av inkommande gods, lagerhållning till färdig leverans till kund. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Orderplock och packning
• Bokning och administration av transporter
• Hantering av in- och utleveranser
• Uppmärkning och montering av produkter
• Registrering av lot-/serienummer
• Truckkörning
• Lastning och lossning av gods
• Att bidra till ordning, struktur och ett välfungerande lagerflöde
Du blir en del av ett sammansvetsat team där man stödjer varandra och där varje medarbetare har en viktig roll i helheten. Företagets mål om att leverera och tillhandahålla högkvalitativa produkter, leveranser och support ska eftersträvas i det dagliga arbetet
Vi söker dig som
• Är en positiv, engagerad och samarbetsinriktad person
• Tar initiativ och ser vad som behöver göras
• Är noggrann, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
• Trivs i en lager- och logistikmiljö
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Erfarenhet av lagerarbete samt goda datorkunskaper är meriterande. Truckkort är en fördel och goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Övrig information
Tjänsten är en deltidstjänst (50%) med eventuell möjlighet till utökad tid framöver. Placering i Täby, Arninge industriområde.
Start sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: ansokan@lbmedical.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare L & B Medical AB
(org.nr 556378-9485), https://www.lbmedical.se/
187 66 TÄBY
