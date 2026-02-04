Lagerarbetare till kund i Lenhovda
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-02-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo och vill bidra till en effektiv logistikkedja hos en av våra kunder.
Lagerarbetare till kund i Lenhovda
Vi söker nu flera engagerade lagermedarbetare för uppstart omgående. Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo och vill bidra till en effektiv logistikkedja hos en av våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare har du en central roll i det dagliga flödet på lagret. Arbetet innebär fysisk aktivitet och kräver att du kan växla mellan olika uppgifter beroende på var behovet är störst för stunden.
I rollen ingår följande arbetsuppgifter:
Plock, pack och emballering av varor inför leverans.
Påfyllning av artiklar på lagerplatser.
Säker och effektiv truckkörning i lagermiljön.
Allmänna lagerstyrningsuppgifter för att hålla ordning i lokalerna.
Samarbete med kollegor för att nå uppsatta produktionsmål.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker en ansvarstagande och noggrann person som sätter stolthet i att utföra sitt arbete med hög kvalitet. Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsrutiner och trivs med att arbeta i en miljö där laganda och en positiv inställning värderas högt. Du har en hög arbetsmoral och är pålitlig i din yrkesroll.
Kvalifikationer för tjänsten:
Truckkort med behörighet A+B är ett krav.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.
God förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Flexibilitet och förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter.
• God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Eterni Sweden AB där du arbetar ute hos vår kund. Arbetstiden är förlagd till förmiddag eller eftermiddag.
Hos vår kund blir du en del av ett team som värdesätter ordning, reda och effektivitet. Du får möjlighet att visa framfötterna i en praktisk miljö där resultatet av din arbetsinsats syns direkt. Som anställd hos Eterni får du en trygg anställning och en dedikerad konsultchef som stöttar dig under din uppdragstid.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag via vår hemsida. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elsa Schöldberg, elsa.scholdberg@eterni.se
ÖVRIG INFORMATION
Placering: Lenhovda
Omfattning: Heltid, Förmiddag eller Eftermiddag
Start: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9723189