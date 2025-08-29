Lagerarbetare till Kretslopp och vatten
2025-08-29
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin. Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Ledningsnät (LN), arbetar med tillsyn, drift och underhåll av vatten- och avloppsrörnät med tillhörande anläggningar. På avdelningen arbetar ca 150 personer, fördelade på tio olika enheter; vatten, avlopp, verkstad, driftledning, anläggning, planering, administration samt mätarverkstad. Nu söker vi en positiv och engagerad medarbetare till vårt Lager på vår Anläggningsenhet LNAn
Anläggningsenheten ansvarar för förvaltningens reparation och underhållsarbete på vårt markförlagda ledningsnät, enheten ansvarar också för lagerhållning och upphandling av VA- material, samt planering och samordning av rörnätsprojekt internt och externt. Verksamheten är idag lokaliserad på Alelyckan i Göteborg.
Som förrådsarbetare arbetar du med beställningar och leveranser av lagerlagt VA-material både internt inom Kretslopp och vatten samt externt mot våra entreprenörer och leverantörer. Serva och sköta verktyg och hjälpmedel som tillhandahålls via förrådet är en annan del av arbetet. Då du som förrådsarbetare servar en delvis händelsestyrd verksamhet är det inte ovanligt med korta ledtider och snabba omställningar. Tjänsten innehåller både administrativt och operativt arbete.
Som förrådsarbetare kommer du vara lokaliserad på vårt huvudförråd som är lokaliserat vid Alelyckan, Gamlestadsvägen.
Vi arbetar aktivt med att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är en god och hälsofrämjande arbetsmiljö viktig och erbjuder därför bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.
Hos oss får du kollegor med hög kompetens som har kul ihop och bryr sig om varandra. Vi har viktiga arbetsuppgifter där vi gör nytta för göteborgarna.
Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare. Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet till utveckling och karriär. Välkommen! Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens kombinerat med flerårig erfarenhet från branschen och arbetslivserfarenhet som förrådsarbetare inom lager och logistik eller motsvarande. Har du tidigare arbetat och har erfarenhet inom området VA-material och anläggning ser vi det som meriterande. Då tjänsten innehåller en stor del administration ser vi att du har goda datorkunskaper, erfarenhet av arbete i digitala lagersystem, goda kunskaper i svenska och behärskar förmågan att formulera dig i tal och skrift. Du har B-körkort och truckkort A2-A4, B1-B3 (B6 meriterande). Har du utbildning för travers och säkra lyft så är även detta meriterande.
Du drivs av arbetsglädje och en vilja att motivera och engagera.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Vår verksamhet är händelse styrd och vi ser därför att du är lugn och har ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt och en mycket god förmåga att hantera snabba omställningar.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning? Sök tjänsten redan idag! Ersättning
