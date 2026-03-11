Lagerarbetare till Jordbro - Heltid
2026-03-11
Submit söker erfarna plocktruckförare till lager i södra StockholmOm jobbet
Du kommer att arbeta på ett lager med att plocka och packa varor. Du arbetar efter en plocklista och använder truck i arbetet. Du samarbetar också med inleveranser och utleveranser.
Arbetet innebär även hantering av tyngre gods, vilket gör att jobbet kan vara fysiskt krävande.
Arbetet är varierande och kan ge dig möjlighet att utvecklas inom lager och logistik.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Ta emot leveranser av gods och material
Scanna produkter i systemet
Plocka samt packa varor efter plocklista
Säkerställa att gods och last är korrekt placerade och säkrade
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Arbetet är fysiskt, därför är det viktigt att du är i god form och klarar av att arbeta med tyngre varor.Kvalifikationer
Truckkort A och B
Svenska i tal och skrift
God fysisk form
Självgående och ansvarstagande
Meriterande
Körkort B
Erfarenhet av truckkörning med plock
Plats: Jordbro, södra Stockholm Start: Maj Lön: Enligt Kollektivavtal Arbetstid: 06-15 Omfattning: Heltid
Vid frågor om tjänsten kontakta sebastian@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
