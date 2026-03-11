Lagerarbetare till Jordbro - Heltid

Submit AB / Lagerjobb / Haninge
2026-03-11


Submit söker erfarna plocktruckförare till lager i södra StockholmOm jobbet
Du kommer att arbeta på ett lager med att plocka och packa varor. Du arbetar efter en plocklista och använder truck i arbetet. Du samarbetar också med inleveranser och utleveranser.
Arbetet innebär även hantering av tyngre gods, vilket gör att jobbet kan vara fysiskt krävande.
Arbetet är varierande och kan ge dig möjlighet att utvecklas inom lager och logistik.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Dina arbetsuppgifter
Ta emot leveranser av gods och material

Scanna produkter i systemet

Plocka samt packa varor efter plocklista

Säkerställa att gods och last är korrekt placerade och säkrade

Om dig
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Arbetet är fysiskt, därför är det viktigt att du är i god form och klarar av att arbeta med tyngre varor.

Kvalifikationer
Truckkort A och B

Svenska i tal och skrift

God fysisk form

Självgående och ansvarstagande

Meriterande
Körkort B

Erfarenhet av truckkörning med plock

Plats: Jordbro, södra Stockholm Start: Maj Lön: Enligt Kollektivavtal Arbetstid: 06-15 Omfattning: Heltid
Vid frågor om tjänsten kontakta sebastian@submitbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9791734

