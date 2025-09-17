Lagerarbetare till Imazo i Vara
2025-09-17
Just nu söker vår kund Imazo en noggrann och ansvarstagande person för ett spännande deltidsuppdrag.Tjänsten passar dig som är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Skicka in din ansökan redan idag!
Imazo grundades 1962 och inriktade sig inledningsvis på exotiska djur till parker samt export av fåglar till hela världen. Idag erbjuder företaget ett mycket omfattande sortiment - i princip allt som en zoobutik kan behöva. Det inkluderar levande djur, akvariefiskar och ett brett utbud av tillbehör från en mängd olika varumärken.
Som lagermedarbetare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att tillbehören hanteras och levereras på ett effektivt och noggrant sätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Plockning och packning av varor
• Lagerhantering och inventering
• Kontroll av inkommande och utgående leveranser
• Truckkörning
Rollen som lagermedarbetare passar dig som är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och vill arbeta extra. Vi ser gärna att du har en flexibel tillgänglighet och kan hoppa in med kort varsel när det behövs. Arbetsplatsen ligger i Vara
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har truckkort och körvana, är noggrann, strukturerad och stresstålig. Du är en person som trivs med att hålla ett högt tempo och är flexibel när det behövs. Erfarenhet från lagerarbete är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny inom området. För oss är det viktigaste att du är villig att lära dig och har rätt inställning.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9514329