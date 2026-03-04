Lagerarbetare till fryslager i Enköping
2026-03-04
Är du en dedikerad lagspelare som gillar fysiskt arbete och trivs med att jobba i kyla? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som truckförare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i vårt lagerteam, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar truckkörning och orderplock i ett fryslager med hjälp av pick by voice systemet. Du kommer att arbeta i en tempofylld miljö med stort fokus på säkerhet och noggrannhet. Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Truckkörning
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Du är van att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på varken kvalitén eller säkerheten. Engagemang och hög arbetsmoral är självklarheter för oss, likaså att du är en trevlig kollega. Vidare ser vi att du är ansvarstagande och lösnings orienterad. Kvalifikationer
Truckkort A1-4 samt B1-4
Minst 18 år
Obehindrad svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
B-körkort och tillgång till bi
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: : Dagtid måndag-fredag Omfattning: Heltid Lön: Enligt kollektivavtal Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
https://jobb.tranpenad.se
