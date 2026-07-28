Lagerarbetare till Fordonsindustrin
LN Personal AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Letar du efter nya utmaningar inom lager och logistik? Nu söker vi efter duktiga lagerarbetare till ett av Nordens största däcklager inför högsäsongen 2025.
Vår samarbetspartner är en ledande aktör inom däck, fälg och kompletta hjul. Företaget levererar produkter till välkända märken inom branschen och behöver förstärkning under högsäsongen 2025. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta registrering, sortering och kontroll av in-och utleveranser, plock och pack, truckkörning och lättare lageradministration.
Arbetet är varierat och du kommer att samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet.
Start: V34. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Ort: Strax utanför Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid 07-16
Anställningsform: Konsultuppdrag som varar till årsskiftetPubliceringsdatum2026-07-28ProfilKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
• Truckkort A + B.
• God fysik
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av affärssystemet Astro WMS
Vi söker dig som är punktlig, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Du har god fysik och trivs med ett arbete där du rör på dig under dagen. Det är viktigt att du fungerar bra i team och att du kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Detta är ett säsongsuppdrag som pågår under hösten 2025. Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
10013701