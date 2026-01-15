Lagerarbetare till DeltaNordic
Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Örnsköldsvik Visa alla lagerjobb i Örnsköldsvik
2026-01-15
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Adecco söker en lagerarbetare för uthyrning till en av våra kunder. Har du truckkort och tidigare erfarenhet av lagerarbete och är intresserad av ett uppdrag hos ett stabilt företag med bra arbetsmiljö? Då är det just dig vi vill träffa och förhoppningsvis även anställa!Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Arbetet innebär vanligt förekommande lagerarbete, truckkörning och orderhantering. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start så snabbt som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som har B-körkort och truckkort. Du har tidigare erfarenheter av att lagerarbete och orderhantering genom affärssystem.
Vidare ser vi att du som person är positiv, lättlärd och flexibel för att passa bra med tjänsten som konsult.
Viktigt för tjänsten är:
• B-körkort
• Truckkort
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Inledningsvis erbjuder vi dig en visstidsanställning genom Adecco Sweden under 6 månader. Anställningen är på heltid och arbetstiden hos DeltaNordic är 7.00 - 15.30.
Du får lön enligt kollektivavtal och möjlighet till friskvårdsbidrag när du varit anställd i minst 3 månader.
Om DeltaNordic
DeltaNordic (HQ) i Örnsköldsvik grundades 1981 och är en total systemleverantör av elektriska och elektroniska system. Produktionen av kretskortsaggregat (PCBA) och elektroniska enheter är koncentrerad till DeltaNordic i Örnsköldsvik och utförs i ESD-skyddade lokaler. Utbildad, erfaren personal i kombination med modern bearbetningsutrustning garanterar hög kvalitet i produktionsprocessen. Huvudkontoret finns i Övik. DeltaNordic har enheter även i Kungsängen och i Nanjing (Kina).
Läs mer om DeltaNordic på deras https://www.deltanordicgroup.se/
Låter jobbet intressant? Skicka in din ansökan snarast!
Vi vill att du ansöker via länken i anslutning till annonsen. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen går ut.
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Oskar Gardeström på Oskar.Gardestrom@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Oskar Gardeström Jobbnummer
9685204