Lagerarbetare till Centrallagret
Region Blekinge / Lagerjobb / Karlskrona Visa alla lagerjobb i Karlskrona
2025-11-20
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Centrallagret har cirka 25-30 medarbetare och ansvarar för regionens materialförsörjning genom inköpsservice och depåverksamhet. Centrallagret köper in och lagerhåller ca 1 900 artiklar och de största kunderna är Region Blekinge och Region Kronoberg.
Om jobbet
Som lagerarbetare på Centrallagret är du en del av enheten för logistik, där även transportavdelningen och avdelningen för vårdnära service ligger. Som lagerarbetare kommer du att arbeta med traditionell lagerhantering och orderplock. Arbetet kan även innefatta steril hantering på Centrallagrets sterilavdelning. I arbetsuppgifterna ingår också att ta emot kollin genom att läsa in med skanner, sorterar upp paket och fylla på pall i ställage, samt lyfta ner och fylla på plocktorg.
Jobbet i sin helhet ställer stora krav på noggrannhet, flexibilitet och stresstålighet. Du kommer att jobba i en grupp bestående av flera medarbetare som gemensamt arbetar mot uppsatta mål där ordning och reda är en förutsättning för att logistiken ska fungera. Det förekommer många moment i det dagliga arbetet såsom plock, packning och inventering där tunga lyft ibland kan ingå.
Tjänsten är ett vikariat på 11 månader.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete. Som person har du god samarbetsförmåga, är noggrann och har förmåga att enkelt kunna ställa om till nya förutsättningar. Det är meriterande om du har truckkort samt vana från serviceyrken. Datavana är ett krav och kunskaper i Sesam 2 är meriterande då all rapportering sker i det systemet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag. (2018:585)
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Enheten för Logistik och Måltidsservice, består av avdelningar inom kök och restaurang, café och butik, transport och vaktmästeri samt resursenhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regionservice, enheten för logistik Kontakt
Hans Gustafson 0455-734213 Jobbnummer
9613414