Lagerarbetare till BGA i Gävle
2025-09-26
Vikariat lagerarbetare
Vill du vara en del av ett växande e-handelsföretag där kvalitet och kundupplevelse står i centrum? BGA söker nu drivna och engagerade lagermedarbetare till vårt team i Gävle!
Som lagermedarbetare hos oss blir du en viktig del av vår logistikkedja. Du arbetar tillsammans med ett positivt och sammansvetsat team där ni ansvarar för att ta emot varor, plocka och packa beställningar samt se till att våra kunder får sina leveranser snabbt, säkert och i toppskick - oavsett var i Europa de befinner sig.
Vi har stor erfarenhet av att introducera och utbilda personer som är tidigt i sin karriär. Hos oss får du en trygg och lärorik start i arbetslivet, med handledning och stöd från erfarna kollegor. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
* Plocka och packa kundbeställningar med hög noggrannhet
* Bidra till att säkerställa kvalitet och effektivitet i hela logistikflödet
* Hålla en god balans mellan tempo och servicekänsla
Vem är du?
* Du har god fysisk arbetsförmåga och trivs med att röra på dig under arbetsdagen
* Du är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba mot tydliga mål
* Du har en positiv inställning och ser möjligheter till förbättring och utveckling
Om anställningen:
Vi söker dig som vill och kan arbeta mellan 40 % och 60 % under perioden okt - jan, med möjlighet till förlängning.
Arbetstiderna är vanligtvis dagtid, måndag till onsdag. Det kan komma att förändras i takt med skiftningar i orderflöden
Vill du vara med och skapa grymma kundupplevelser och utvecklas i en spännande e-handelsmiljö? Välkommen med din ansökan till BGA i Gävle!
Rekrytering sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Så ansöker du:
Skicka in din ansökan genom att fylla i vårt frågeformulär och bifoga ditt CV/personligt brev.
BGA är ett snabbväxande e-handelsföretag som säljer tavelramar, speglar och posters till kunder i 25 europeiska marknader. Med huvudkontor och lager i Gävle samt ett filialkontor i Vemdalen, strävar vi efter att skapa en inspirerande och effektiv shoppingupplevelse för våra kunder.
Lagerchef
Lagerchef
Madelene Östman madelene.ostman@bgavideoproduktion.se
