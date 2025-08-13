Lagerarbetare till Ahlsell Göteborg
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker dig som vill ha en roll som kombinerar lagerarbete med administrativa uppgifter. Hos Ahlsell blir du en del av ett litet och sammansvetsat team där ni tillsammans hanterar alla funktioner som krävs för att driva ett lager i sin helhet. Här får du chansen att arbeta med mer än bara orderplock och packning - administrativa arbetsuppgifter är en central del av rollen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Kontroll av inkommande gods och säkerställande att det stämmer med följesedlar.
• Lossning och lastning av lastbilar.
• Truckkörning av ledstaplare
• Orderplock och inventering.
• Hantering av mellanlagring - detta innebär att Ahlsell lagrar kundens gods tills det ska skickas ut. I dessa fall ansvarar du för att ha kontakt med kunder och säljare via mejl och telefon.
• Mejl- och telefonsupport, där du med hjälp av företagets datasystem lokaliserar gods om något skulle saknas.
Personprofil
För att trivas i rollen är det viktigt att du är noggrann, strukturerad och har ett skarpt öga för detaljer. Du har förmågan att analysera och tänka långsiktigt, vilket gör att du alltid har ett konsekvent och systematiskt arbetssätt. Eftersom arbetet omfattar noggranna kontroller och administration krävs det att du har god datorvana och kan hålla ett högt tempo utan att förlora fokus.
I rollen ingår också mycket kundkontakt, både via mejl, telefon och vid fysiska möten, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad, kommunikativ och lyhörd. Din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer är en viktig nyckel för att lyckas.
Vi ser att du är en teamspelare som trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du uppskattar sociala sammanhang och är engagerad i att skapa en god teamkänsla.
Rollen kräver att du är initiativtagande och trygg med att fatta egna beslut. Eftersom du arbetar under stort eget ansvar är det avgörande att du har ett väl utvecklat konsekvenstänk och kan ta ansvar för de beslut du fattar. Du behöver vara stresstålig, flexibel och kunna hantera snabba förändringar samtidigt som du arbetar effektivt, även under tidspress.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
• Erfarenhet av liknande arbete och truckkort för ledstaplare
• Flytande svenska i tal och skrift
• Körkort B
• Truckkort A+B samt truckvana Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg
Arbetstid: 07-16
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet, vilket innebär att du blir anställd av PerformIQ med god möjlighet till vidare anställning direkt hos Ahlsell.
Vi värderar dina personliga egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta gärna i din ansökan om vilken aktivitet du utövat, hur den har format dig som person och hur du tror att det kan hjälpa dig i denna roll.
Ansök redan idag, då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
