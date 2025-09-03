Lagerarbetare sökes till vår kund
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Kalmar Visa alla lagerjobb i Kalmar
2025-09-03
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Har du öga för detaljer och vill alltid leverera med hög kvalitet? Brinner du dessutom för att jobba mot högt uppsatta mål? Då vill vi gärna höra från dig - sök tjänsten redan idag!
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss: www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Till en av våra kunder i Kalmar söker vi nu dig som vill arbeta inom lager under en period på två till sex veckor, med möjlighet till förlängning.
I rollen som Lagerarbetare kommer du främst att plocka och packa produkter för leverans. Sortimentet är stort och varierat - med både små och stora artiklar - vilket innebär att lagerytan är omfattande. Arbetet kräver därför att du är i god fysisk form och trivs i en miljö där tempot stundtals kan vara högt.
Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor mot gemensamma mål, där både snabbhet och noggrannhet är viktiga för att lyckas. Självklart firar ni även framgångarna tillsammans.
Uppdraget startar i början av november och arbetstiderna är förlagda måndag till söndag, både dag- och kvällstid. Under vissa veckor kan även 2-skift förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta inom lager och trivs med de arbetsuppgifter som beskrivits ovan.
Du är noggrann, har ett öga för kvalitet och tvekar inte att ta i när det behövs. Samarbete faller sig naturligt för dig, och med din positiva inställning och sociala förmåga bidrar du till en bra stämning på arbetsplatsen.
Vi tror också att du är flexibel, gillar att hålla dig aktiv och har en vilja att lära nytt. Din personlighet och ditt engagemang värderar vi högt.
För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift. Har du truckkort är det meriterande.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via Nearyous hemsida www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag eller senast söndagen den 5 oktober 2025.
Har du frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Anna Svensson på telefon 072-580 04 99 eller anna.svensson@nearyou.se
eller rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller terese.carlstedt@nearyou.se
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9363". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Anna Svensson anna.svensson@nearyou.se Jobbnummer
9489539