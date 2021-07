Lagerarbetare sökes till Täby - Performiq AB - Lagerjobb i Täby

Performiq AB / Lagerjobb / Täby2021-07-07Tjänstebeskrivning & erbjudandeHar du lagererfarenhet och är på jakt efter ett nytt arbete?Då kan du vara den vi söker för tjänsten som lagermedarbetare till ett företag i Täby!PerformIQ söker för kunds räkning en lagermedarbetare med erfarenhet av lagerarbete. Tjänsten som lagermedarbetare innebär att hjälpa till med olika arbetsuppgifter där orderplockning är en av de centrala arbetsuppgifterna samt förberedelser för utkörningar av företagets tillhandahållna produkter. Tjänsten passar därför dig som gillar att arbeta fysiskt med kroppen, är stresstålig och hjälper till där det behövs då företaget förespråkar gott samarbete och lagkänsla.Som lagermedarbetare kommer du exempelvis att arbeta med:Plock och pack av varorUtleveranserTjänsten passar dig som vill arbeta fysiskt med kroppen, är en lagspelare ut i fingerspetsarna samt har tidigare arbetslivserfarenhet från lagerarbete.PersonprofilVi söker dig som har erfarenhet av lagerarbete där orderplockning av något slag har varit en central arbetsuppgift. Tjänsten passar dig som är noggrann och strukturerad samt kan arbeta på ett effektivt sätt under stressiga förhållanden.För att lyckas i rollen som lagerarbetare krävs vidare:Svenska i tal och skriftGymnasial utbildning2021-07-07Start: Vecka 31Omfattning: Heltid vecka 31-35Arbetstid: 08-17Plats: TäbyUppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos kund.Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Christoffer Bergström på mail christoffer.bergstrom@performiq.se Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Om PerformIQPerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.se Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Performiq AB5852021