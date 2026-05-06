Lagerarbetare Sökes Till Rooh
Hos ROOH skapar vi badrum där varje detalj andas harmonisk elegans. Som en del av Tapwell-koncernen förenar vi skandinavisk estetik med innovativa trender och tekniker. Våra duschväggar tillverkas av lokalt kvalitetsglas från Oskarström, och tillsammans med våra syskonvarumärken Tapwell, Bricmate och Haven erbjuder vi helhetslösningar för ditt badrum - från duschar och blandare till kakel och möbler. Vi säljer våra duschrum via våra kunder i Bad- och VVS-fackhandeln och vi behöver nu förstärka med en lagerarbetare till vår tillverkning i Oskarström.
Vad vi erbjuder dig
Vill du vara med och bygga upp något från grunden och samtidigt utvecklas i din karriär? Hos ROOH får du chansen att bli en nyckelperson i ett företag som växer snabbt. Här är ingen dag den andra lik - du får arbeta med en spännande mix av lager, logistik, ordermottagning och produktion.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Ta emot och registrera inkommande varor
• Plocka och montera duschprodukter, packa och emballera
• Köra truck och sköta utleveranser
• Boka frakter och ha kontakt med transportföretag
• Jobba med ordermottagning och enklare innesälj
• Registrera och följa upp i affärssystem
Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt jobb i ett tight team, där din insats märks direkt och där du har stora möjligheter att växa med bolaget.
Vi söker dig som:
Vi letar efter dig som är driven, nyfiken och redo att ta nästa steg. Du kanske redan har erfarenhet av lager, logistik eller produktion - men känner att du vill mer. Hos oss får du chansen att utvecklas och bygga en framtid i en verksamhet som bara är i början av sin resa. Vi tror att du är en person som tar ansvar, gillar tempo och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är självgående när det behövs. Vi värdesätter högt din yrkeserfarenhet in, men absolut viktigast är att du har rätt personliga egenskaper och färdigheter.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av lagerarbete och orderplock
• Intresse för logistik, ordermottagning och innesälj
• Gärna vana av affärssystem och bokning hos transportörer
• (Meriterande) Kunskap i affärssystemet Jeeves
• Tekniskt intresse och problemlösande förmåga
• Truckkort A & B samt erfarenhet av truckkörning
• God fysik (tunga lyft förekommer)
• God svenska i både tal och skrift
Anställningsform
Fast lön och heltid. Arbetstid mån.-fre. 07.00-16.00. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Låter detta som din nästa utmaning?
Om du har den erfarenhet och de kompetenser vi söker, så ser vi fram emot att få din ansökan senast den 24 maj. Urvalet sker löpande, så dröj inte med att inkomma med din ansökan. Detta är ett rekryteringsuppdrag där anställningen sker på ROOH Living, men där rekryteringsföretaget Human Network sköter rekryteringsprocessen. För frågor angående tjänsten, kontakta rekryteringskonsulten Sinisa Bozic på sinisa@humannetwork.se
eller 0708-26 06 23. Ansök via www.humannetwork.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Network Sverige AB
(org.nr 556893-2858)
Kastanjeallén 1 (visa karta
)
302 32 HALMSTAD Jobbnummer
9894891