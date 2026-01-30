Lagerarbetare sökes till kund i Halmstad!
2026-01-30
Om Tjänsten
Vi söker erfarna och ansvarsfulla lagermedarbetare för ett uppdrag till en av våra kunder i Halmstad. Arbetstiderna är förlagda under dagtid. Arbetet utförs i frysmiljö.
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare. Du är tillgänglig omgående och dagtidsarbete passar för dig. Du har bil och körkort och kan ta dig till kunden. Tunga lyft kan förekomma och du är van att arbeta i ett högt tempo. Du är positiv, professionell och håller god kvalité och är en van lagspelare. Du har även ett gott öga för att se vad som kan göras på ett mer effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Packning
Emballering
TruckkörningKvalifikationer
Tillgänglig omgående
Erfarenhet av arbete i lager
Truckkort A2, B1 samt B3
Körkort och tillgång till bil
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av en ledande roll
Bra på att förstå och förbättra flöden
Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
