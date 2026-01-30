Lagerarbetare sökes till kund i Halmstad!

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Halmstad
2026-01-30


Om Tjänsten
Vi söker erfarna och ansvarsfulla lagermedarbetare för ett uppdrag till en av våra kunder i Halmstad. Arbetstiderna är förlagda under dagtid. Arbetet utförs i frysmiljö.
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare. Du är tillgänglig omgående och dagtidsarbete passar för dig. Du har bil och körkort och kan ta dig till kunden. Tunga lyft kan förekomma och du är van att arbeta i ett högt tempo. Du är positiv, professionell och håller god kvalité och är en van lagspelare. Du har även ett gott öga för att se vad som kan göras på ett mer effektivt sätt.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Dina arbetsuppgifter
Packning

Emballering

Truckkörning

Kvalifikationer
Tillgänglig omgående

Erfarenhet av arbete i lager

Truckkort A2, B1 samt B3

Körkort och tillgång till bil

Svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av en ledande roll

Bra på att förstå och förbättra flöden

Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!

Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Tre Hjärtans väg 2 (visa karta)
302 41  HALMSTAD

Arbetsplats
Boxflow

Jobbnummer
9714892

