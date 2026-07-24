Lagerarbetare sökes till Järfälla
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Lagerarbetare sökes till Järfälla – Heltid och extraarbete
Vill du arbeta i en fartfylld lagerverksamhet där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Simplex söker nu lagerarbetare till en av våra kunder i Järfälla. Vi söker både dig som vill arbeta upp till heltid och dig som vill arbeta extra vid behov.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som lagerarbetare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att plocka, packa och hantera varor på ett effektivt och noggrant sätt. Arbetet sker i ett högt tempo där du arbetar mot uppsatta mål och bidrar till att leveranserna håller hög kvalitet.Arbetsuppgifter
Orderplock och packning
Hantering av inkommande och utgående leveranser
Scanning och registrering av produkter i affärssystem
Sortering och sammanställning av order
Lastning av transport- och kurirbilar
Bidra till ordning och struktur på lagret
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo
Är punktlig, ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Kan arbeta självständigt men också fungerar bra i team
Har en positiv inställning och vill utvecklas inom lager och logistik
Meriterande
Truckkort A+B
B-körkort
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistikOm tjänsten
Arbetstider: 08.45–16.00
Omfattning: Upp till 40 timmar per vecka, med möjlighet till extraarbete vid behov
Start: Enligt överenskommelse eller omgående
Placering: Järfälla
Lön: Enligt GFL
Vi söker även dig som vill arbeta extra vid arbetstoppar eller kombinera jobbet med studier eller annan huvudsaklig sysselsättning.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att hjälpa dig ta nästa steg inom lager och logistik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
10010696