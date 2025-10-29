Lagerarbetare sökes till effektivt team
2025-10-29
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bidra till ett smidigt och välorganiserat lagerflöde.
Som lagerarbetare ansvarar du för mottagning, plock, pack och utleveranser. Du trivs med fysiskt arbete, har ordning och struktur och gillar att arbeta i team för att nå gemensamma mål.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum: 2025-10-29

Arbetsuppgifter
Ta emot, sortera och packa varor
Hantera in- och utleveranser
Bidra till ordning och säkerhet på lagret
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och en trygg arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Ansvarsfull, noggrann och arbetsvillig
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och modernt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning: Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: A 95 Consulting AB
385 32 TORSÅS
385 32 TORSÅS Jobbnummer
