Lagerarbetare sökes för heltidstjänst i Nässjö
2025-12-09
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Är du intresserad av lager och logistik? Trivs du med ett praktiskt arbete där du får vara både noggrann och effektiv? Är du resultatfokuserad, driven och redo för ett heltidsarbete? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vår kund arbetar med moderna logistiklösningar och erbjuder sina kunder ett brett utbud av lager- och distributionstjänster. Nu söker de nya medarbetare till sitt lager i Nässjö. Har du det som krävs för att bli en del av deras team? Läs då vidare för att få mer information om tjänsten!
Som lagerarbetare arbetar du resultatinriktat med fokus på måltal. Arbetsuppgifterna består av sedvanliga lageruppgifter såsom hantering av inkommande och utgående gods, plock, pack och ordning i lagermiljön. En del av rollen innefattar även montering av cyklar, vilket gör att erfarenhet av cykelmontering, mekaniskt arbete eller ett allmänt intresse för cyklar och att skruva ses som starkt meriterande för tjänsten.
Detta är en heltidstjänst där arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, mellan 07:00-16:00. Tjänsten förväntas starta omgående och inleds med introduktion hos kund. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men arbetar ute hos vår kund. Vi ser långsiktigt på uppdraget och det finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.
DETTA SÖKER VI
Vår kund är kvalitetsmedveten och strävar efter hög kundnöjdhet, därför söker vi dig som har ett kvalitetstänk och är noggrann i ditt arbete. Som person är du engagerad, driven och effektiv. Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta med andra. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande och har du dessutom arbetat med cykelmontering eller har ett tekniskt/cykelintresse är det ett stort plus. Vidare krav för tjänsten är svenska i tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrigatan 44A (visa karta
)
571 85 NÄSSJÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Natalie Dahlbacka jonkoping@studentconsulting.com
9636418