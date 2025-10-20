Lagerarbetare sökes för extrajobb i Halmstad
2025-10-20
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får röra på dig, ha kul och samtidigt ta egna initiativ? Vi söker dig som vill hoppa in vid behov på vår kunds lager i Halmstad och hjälpa till med plock, pack och hålla ordning bland hyllorna.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - det viktiga är att du är noggrann, gillar att hålla igång och har ett gott humör.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Ett härligt team som gillar att jobba och ha kul ihop
Ett extrajobb där du får vara aktiv och röra på kroppen
Vi söker dig som:
Är pålitlig och punktlig
Gillar fysiskt arbete
Kan börja snart
Skicka in din ansökan direkt - vi kör igång så fort vi hittar rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9564446