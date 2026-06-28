Lagerarbetare sökes
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2026-06-28
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Lagerarbetare sökes
Arbetsgivare: Thaifood Trading AB
Anställningsform: Heltid
Arbetsplats: Saltsjö-Boo, StockholmPubliceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Thaifood Trading AB är en växande livsmedelsgrossist med fokus på kvalitet, service och effektiva logistiklösningar. Vi söker nu en noggrann och engagerad lagerarbetare som vill bli en del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Orderplock och packning.
Varumottagning och kontroll av inkommande leveranser.
Lagerhantering, inventering och lagerorganisation.
Förbereda varor för utleverans.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistik.Kvalifikationer
God fysisk förmåga.
Noggrann, effektiv och ansvarstagande.
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande.
Truckkort är meriterande, men inget krav.
God samarbetsförmåga och ett positivt arbetssätt.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Introduktion och utbildning.
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor.
Möjlighet till utveckling inom företaget.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till sarah@thaifoodtrading.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Thaifood Trading AB!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: sarah@thaifoodtrading.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thaifood Trading AB
(org.nr 556806-1609) Jobbnummer
9982164